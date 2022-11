Calciomercato Milan, la decisione di Pioli sul possibile arrivo di Sportiello

Il club rossonero pensa al portiere dell’Atalanta (a fine contratto) Marco Sportiello, come vice Maignan per la prossima stagione. Con l’addio di Tatarusanu, i rossoneri avranno bisogno di un nuovo “numero 12”. Sportiello rappresnta un’occasione per Maldini e Massare che vorrebbero prendere un portiere con esperienza e a parametro per poter far “rifiatare” Mike Maignan.

Tra Pioli e Sportiello potrebbe non esser la prima volta insieme. La stagione a Firenze da prendere in considerazione è quella: 2017-18, ovvero la prima di Pioli sulla panchina toscana (Marco era arrivato a gennaio 2017, come vice di Tatarusanu: nomi che si rincorrono in intrecci particolari). Un’annata segnata dalla tragedia di Davide Astori, che ha lasciato strascichi indelebili nell’anima dell’allenatore e del portiere. Sportiello è stato l’ultimo a vedere e a sentire Davide nel ritiro di Udine, la sera prima della partita contro i friulani, un legame indissolubile tra lui e Stefano Pioli, i due potrebbero riabbracciarsi a Milano nella prossima stagione.

