Milan non soddisfatto di De Ketelaere? Occhi sul giocatore della Serie A!

Fine della ‘prima’ parte di campionato e adesso il Milan, oltre a programmare la seconda parte di stagione, si vuole concentrare anche sul mercato. I nuovi acquisti non hanno ricevuto fin qui da Pioli i minuti che i tifosi inizialmente si aspettavano. Di certo, quelli che hanno di più sorpreso in positivo sono Vranckx e Thiaw, utilizzati più spesso nelle ultime gare. Chi ha sorpreso, ma in negativo, è stato invece Charles De Ketelaere: arrivato dopo una lunga trattativa con il Brugge per una cifra importante, il belga ha deluso le attese. Prestazioni sempre sottotono, come se il trequartista fosse sempre spaventato. Ma il club crede fortemente in lui e lo aspetterà come già fatto con altri.

Secondo quanto riferito da SportMediaset però, Maldini e Massara avrebbero messo gli occhi su un altro trequartista nel frattempo, Luis Alberto. Lo spagnolo è in uscita dalla Lazio che chiede 30 milioni per lasciarlo andare. Anche il suo agente ha dichiarato che il Mago dovrà trovare una nuova soluzione dopo il poco spazio concessogli da Sarri.

Luis Alberto

Nel suo futuro rischia di esserci la Spagna, con Siviglia e Villareal che lo puntano. Alla finestra il club di via Aldo Rossi che lo segue da tempo e potrebbe approfittare della situazione.