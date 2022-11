Sei qui: Home » Copertina » Attacco del futuro, non solo Okafor per il Milan: piacciono altri due talenti

In casa Milan la testa va al rientro in campo, a gennaio, dopo la fine dei Mondiali, ma nel frattempo la dirigenza rossonera è a lavoro per cercare di regalare a mister Pioli qualche nuovo innesto, in vista del mercato di riparazione, ma anche in prospettiva futura.

Il reparto in cui potrebbero esserci maggiori cambiamenti è l’attacco, considerando l’età avanzata dei vari Ibrahimovic e Giroud.

Tra i giocatori seguiti c’è Noah Okafor, classe 2000 in forza al Salisburgo, ma non solo. Infatti i rossoneri avrebbero messo gli occhi su altri due giovani attaccanti.

Milan, per l’attacco piacciono Semedo e Marciano Sanca

Getty Images, Semedo, Milan, Benfica

L’obiettivo del Milan è quello di puntare forte sull’attacco del futuro. Stando a quanto scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, oltre a Okafor, i rossoneri starebbero sondando il terreno per due talentini.

Si tratta di Luis Semedo e Marciano Sanca Tchami, entrambi giovani ed entrambi dal futuro radioso. Il primo è un classe 2003 che gioca nel Benfica, mentre il secondo milita nell’Almeria e ha diciotto anni.

Il Milan, dunque, tiene calde le piste che portano ai giovani.