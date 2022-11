Milan, derby di mercato con l’Inter per il gioiellino del Salisburgo

A poco più di una settimana dall’inizio dei Mondiali in Qatar, cominciano a farsi vive le prime indiscrezioni e voci di calciomercato. La giornata successiva a quella che si sta giocando attualmente, infatti, andrà in scena dopo la sosta per il Mondiale, quindi a gennaio inoltrato e con il calciomercato in corso.

Anche in casa Milan si parla di calciomercato. Non è una novità che i rossoneri stiano cercando un giovane attaccante per il futuro e, stando a quanto riportato da Tuttosport, il Milan potrebbe sfidare l’Inter in un vero e proprio derby di calciomercato.

Noah Okafor, Salisburgo

Inter e Milan su Okafor del Salisburgo

Il nome più in voga, come specificato dal quotidiano torinese, è quello di Noah Okafor del Salisburgo. Il giovane diamante svizzero si è messo in mostra in Champions League con 3 gol in 6 presenze nella fase a gironi.

I numeri di Okafor in campionato

In campionato la storia si ripete eccome: 7 reti in 13 apparizioni complessive per Okafor, che sicuramente è uno dei nomi più ricercati in Europa, insieme al suo compagno di reparto Benjamin Sesko, già promesso sposo al Lipsia.