Calciomercato Milan, rinnovo ad un passo per l’attaccante!

Festeggiata la qualificazione, Maldini e Massara tornano a lavorare sulla questione rinnovi, dove sono molto vicini all’accordo con un big in attacco.

Si tratta di Olivier Giroud, il mattatore della sfida di San Siro di ieri sera. Decisamente il migliore in campo dei suoi vista la doppietta e l’assist messi a referto. Un preziosissimo contribuito per la vittoria al Salisburgo, che significa, soprattutto, il ritorno del Milan alla fase ad eliminazione diretta della Champions League, dalla quale mancava addirittura dalla stagione 2013-2014.

Calciomercato Rinnovo Giroud

Maldini e Massara trattano con Giroud: vicino il rinnovo

Una serata davvero perfetta per il centravanti francese, ma ora occorre pensare al nuovo contratto. L’attuale accordo dell’ex Chelsea con il Diavolo scade infatti al termine di questa stagione, ma né la dirigenza, né il giocatore intendono affatto arrivare a tale scenario.

Pertanto, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, entrambe le parti si siederanno presto al tavolo delle trattative per chiudere il prima possibile l’affare. Filtra comunque grande ottimismo per la fumata bianca, vista anche la forte volontà del bomber rossonero di continuare a far parte della rosa di Stefano Pioli.

Ruggero Gambino