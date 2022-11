Cardinale sogna in grande, fissato l’obiettivo da raggiungere col Milan nei prossimi mesi!

Il Milan da qualche settimana è passato dalla proprietà Elliott a quella di RedBird. Il closing abbastanza lento ha influito sicuramente anche sul calciomercato, dato che i rossoneri hanno dovuto spendere poco e hanno cominciato a fare qualche acquisto molto in ritardo, togliendo chiaramente Divock Origi.

Milan, RedBird e Cardinale verso un obiettivo

Stando a quanto riportato da La Repubblica, Gerry Cardinale avrebbe un obiettivo chiaro nel breve-medio termine. Si tratta di riuscire a fatturare almeno mezzo miliardo, ovvero 500 milioni di euro.

Gerry Cardinale, RedBird

Milan, le tre strade di Cardinale per raggiungere l’obiettivo

Ci sono tre strade per arrivarci. La prima è, chiaramente, quella sportiva. I risultati sul campo da parte del Milan influiscono e non poco sul profilo economico del club. Motivo in più per vincere domani contro il Salisburgo e qualificarsi agli ottavi di Champions League.

La seconda strada è quella delle partnership, in cui RedBird è già super avviato. Nelle ultime settimane sono infatti arrivate diverse collaborazioni, ad esempio Yankees e Off White, giusto per citarne un paio.

La terza strada è quella del nuovo stadio, progetto che è al centro anche delle idee di Gerry Cardinale.

Vittorio Assenza