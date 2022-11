Attacco di Cassano, Costacurta risponde: “Orgogliosamente uno scappato di casa”

Antonio Cassano, che spesso finisce in mezzo alle polemiche, ieri alla Bobo TV, trasmissione che va in onda sul canale Twitch di Christian Vieri, ha attaccato Alessandro Costacurta. Di seguito la stoccata nei confronti dell’ex difensore del Milan:

“Come fanno a Sky a tenere ancora Costacurta? Può dire delle c**ate del genere? A volte fa dei casini quando parla, non capisce un ca**o di calcio“.

Costacurta Cassano Risposta

Alessandro Costacurta, attraverso il suo profilo Instagram, ha prontamente risposto a Cassano e non le ha di certo mandate a dire. Di seguito la sua risposta:

“È lì perché deve stare lì, caro Antonio, in effetti siamo diversi, la pensiamo diversamente su quasi tutto, parliamo in modo diverso e probabilmente leggiamo libri diversi. Anch’io orgogliosamente uno scappato di casa”.

Non è la prima volta che Cassano si trova in una situazione di duro confronto con un ex calciatore o un giornalista, a causa dei suoi attacchi molto pesanti e che difficilmente si rivelano critiche costruttive.