Cattive notizie per Pioli: il difensore salta Cremonese-Milan!

Giornata di vigilia per il Milan di Stefano Pioli che domani, dopo quasi 30 anni, tornerà a giocare a Cremona in quel dello stadio Zini con l’obbligo di conquistare i 3 punti per rimanere attaccati al Napoli capolista che sembra non voler perdere un colpo.

Stefano Pioli domani sera dovrà riadattare la sua difesa che non potrà contare, oltre che a Davide Calabria, su Theo Hernandez che è diffidato a causa del giallo rimediato nel match di sabato scorso contro lo Spezia.

Oltre a queste assenze ce ne sarà anche un’altra in difesa per Pioli, ovvero quella di Sergino Dest.

Milan Dest Infortunio

L’americano è ancora alle prese con il problema muscolare rimediato contro il Monza che lo costringerà a rimanere fuori anche domani sera, visto che, stando a quanto riportato da Sportmediaset, Dest ha abbandonato anzitempo milanello, saltando così la rifinitura.

La difesa sarà quindi, obbligatoriamente, composta da Kalulu, Tomori, Kjaer e Ballo Touré con Matteo Gabbia che rimarrà l’unica riserva difensiva pura.

Calcio d’inizio fissato per domani sera alle 20:30 allo Zini di Cremona, dirigerà la partita il signor Rapuano della sezione di Rimini.

Andrea Mariotti