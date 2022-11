Concorrenza dalla Premier League per l’obiettivo di mercato del Milan: i dettagli

In estate il Milan ha provato più volte a portare in Italia Hakim Ziyech dal Chelsea per poi virare sull’acquisto di Charles De Ketelaere con una trattativa durata settimane con il Club Bruges.

Il belga non sta eccellendo dovendosi abituare ad un campionato superiore a quello belga, per ciò i rossoneri continuano a sondare il terreno per il trequartista marocchino ex Ajax.

Ziyech-Milan – Un club di Premier sul giocatore

Con l’arrivo di Potter sulla panchina del Chelsea la situazione per Hakim Ziyech non è cambiata: continua a trovare difficoltà all’interno delle rotazioni dei blues. Ciò porterebbe quindi il giocatore a voler chiedere una cessione, se la dirigenza non dovesse farlo spontaneamente.

Concorrenza Premier obiettivo

Stando a quanto riportato da Express, il Tottenham di Antonio Conte è sulle tracce del giocatore e potrebbe tentare l’affondo già a gennaio facendo rimanere il giocatore in Premier League.

Ziyech-Milan – Trattativa sfumata?

Quindi sembra sempre più improbabile l’arrivo di Hakim Ziyech al Milan che difficilmente farà un’offerta nella sessione invernale di calciomercato, più probabile la sua permanenza in Premier League o al Chelsea o alla corte di Antonio Conte al Tottenham.

Giacomo Pio Impastato