Sei qui: Home » News » Condò non ha dubbi: “È lui il miglior acquisto del mercato del Milan”

Le prestazioni di alto livello del mese di ottobre hanno permesso a Brahim Diaz di guadagnarsi di nuovo la fiducia di mister Pioli, che adesso si gode il talento di Malaga.

Nell’ultimo periodo, non a caso, sono arrivati anche la doppietta contro il Monza e il gol nella sfida contro la Juventus, dopo i quali ha ottenuto anche due premi come MVP.

Solo due giorni fa, inoltre, come scritto dal Milan in un comunicato emesso sul sito ufficiale del club, il giocatore è anche stato scelto dai tifosi come MVP dell’intero mese.

“Una risorsa unica nel variegato assetto offensivo rossonero. Oltre al classico ruolo da trequartista, Brahim è stato spesso impiegato anche sulla corsia di destra, garantendo il solito rendimento e la costante disponibilità. Generosità e sacrificio, a cui aggiungere la qualità tecnica che tutti conosciamo (…)” si legge.

Milan Brahim Diaz Serie A

Condò elogia Brahim Diaz: che elogio all’attaccante del Milan!

Sull’attaccante spagnolo si è espresso anche il noto cronista Paolo Condò, che ai microfoni di Sky l’ha elogiato così: “Brahim Diaz è il frutto migliore del mercato del Milan. De Ketelaere è stato preso per fare il trequartista titolare, lui ha avuto una grande reazione e ha alzato il proprio livello rispetto ai due anni precedenti al Milan“.

Gabriella Ricci