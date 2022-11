Condò spiazza tutti: sulle possibilità di passaggio del Milan contro il Tottenham!

Giornata importantissima quella di oggi in casa Milan, siamo infatti alla vigilia della penultima partita della prima parte del campionato e soprattutto si sono anche svolti i sorteggi per decidere gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League.

Il Milan, secondo nel suo girone, poteva pescare solo le prime classificate e dall’urna è uscito il Tottenham di Antonio Conte.

Subito dopo i sorteggi, Paolo Condò, intervenuto a Sky Sport, ha voluto commentare il sorteggio dei rossoneri e delle italiane in generale.

Milan Tottenham Condò

Queste le parole del noto giornalista:

““Sono tutte squadre fortissime ma è una partita giocabile per il Milan quella contro gli Spurs. Nelle ultime stagioni la candidata numero uno in Italia per la Champions League è stata la Juventus, poi però sappiamo tutti com’è andata. Molto bene per il Napoli. Penso abbia il 75% di possibilità di passare il turno, mentre Inter e Milan le metto al 40%“.

Per Condò il Milan parte quindi leggermente sfavorito rispetto agli inglesi, ma siamo ancora lontani da febbraio e possono ancora cambiare molte cose in vista della partita.

Andrea Mariotti