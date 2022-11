Sei qui: Home » Copertina » Non solo Theo e Giroud al Mondiale: gli altri rossoneri che potrebbero essere convocati

Una grande squadra la si ha quando in rosa ci sono giocatori di spessore e nel giro delle proprie Nazionali.

Il Milan ha dimostrato l’anno scorso di essere una grande squadra e, di conseguenza, alcuni giocatori, più di altri, si sono messi in luce.

A questo punto, Pioli vedrà partire diversi nazionali per il Mondiale 2022 in Qatar. Con un ultimo aggiornamento della giornata di ieri, sono stati ufficializzati quattro calciatori rossoneri convocati dalle rispettive nazionali per il Mondiale di Qatar2022: Olivier Giroud (Francia), Theo Hernandez (Francia), Sergino Dest (USA), Simon Kjaer (Danimarca).

Leao, invece, fa parte dei pre convocati.

Rossoneri ai mondiali: oggi la conferma sui belgi

Getty Images, De Ketelaere, Milan, Belgio

Oltre a Olivier Giroud e Theo Hernadez convocati dalla Francia per il Mondiale, a Sergino Dest convocato dagli USA, Simon Kjaer convocato dalla Danimarca e Leao, quasi sicuramente convocato dal portogallo, probabile che anche Fodè Ballo-Tourè parta, con il suo Senegal.

I dubbi sono sui belgi e Tomori. Infatti, solo oggi si saprà se Roberto Martinez, CT del Belgio, convocherà Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere e Divock Origi, mentre il difensore inglese non è sicuro di partecipare con l’Inghilterra.