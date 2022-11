Sei qui: Home » News » Cori e applausi per Ibrahimovic: la reazione dello svedese non lascia dubbi

Nonostante l’assenza dal recinto di gioco, Zlatan Ibrahimovic non ha mai fatto sentire la sua lontananza alla squadra e ai tifosi.

Anche stasera il fuoriclasse svedese supporterà i suoi compagni dalla panchina, come ormai succede in ogni gara casalinga del Milan.

Durante il pre partita, Ibrahimovic è stata protagonista di un bel siparietto con il pubblico rossonero.

Ibrahimovic San Siro

Inquadrato dai teleschermi dello stadio, i tifosi hanno voluto regalargli una accoglienza speciale, riempendolo di cori e applausi.

Non è tardata la reazione dello svedese che, una volta accortosi di essere il protagonista di tutto quel calore, ha voluto ringraziare e applaudire i supporter presenti allo stadio, facendo gesti con le mani come ad indicare che manca sempre meno al suo ritorno.

Anche stasera sarà un San Siro totalmente sold out, con circa 70 mila spettatori.

Questa la formazione ufficiale:

MILAN (4231): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo; Krunic, Bennacer; Messias, Brahim, Leao; Origi

Non sarà una partita da sottovalutare, anzi. Il Milan dovrà rifarsi dopo il k.o. di Torino e stasera con un San Siro sold out non si potrà sbagliare.