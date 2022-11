Sei qui: Home » News » Cremonese-Milan, Ghiglione: “Nel secondo tempo dobbiamo essere più precisi in alcune situazioni”

Si è concluso il primo tempo di Cremonese-Milan. La partita è ancora ferma sul risultato di 0-0, con i rossoneri che fanno la partita ma, per ora, non trovano la via del gol.

La squadra di Pioli si è resa pericolosa arrivando più volte alla conclusione, ma la difesa dei grigiorossi continua a tenere, soprattutto grazie ad uno straordinario Carnesecchi.

Il portiere classe 2000 sta salvando la sua squadra con le sue parate decisive, come quella a tu per tu con Origi.

Ghiglione: “Siamo bassi ma possiamo trovare il gol”

Alla fine del primo tempo l’esterno della Cremonese, Paolo Ghiglione, ha commentato così la partita ai microfoni di DAZN:

“Nel primo tempo abbiamo tenuto bene, siamo un po’ bassi ma questo è quello che ci ha chiesto il mister oggi. Stiamo difendendo bene, abbiamo concesso qualcosina ma dobbiamo essere più precisi quando ripartiamo, perché magari troviamo anche il gol”.

Tra pochi minuti le squadre torneranno in campo per riprendere il gioco: non sono previsti cambi nei rossoneri.