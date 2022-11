Cremonese-Milan, Pioli pensa ad una novità di formazione: turno di riposo per un titolare

Dopo la vittoria allo scadere di sabato sera contro lo Spezia, il Milan è già pronto a scendere di nuovo in campo.

I rossoneri sono attesi domani sera a Cremona per l’anticipo del turno infrasettimanale di Serie A, penultimo impegno di campionato prima della lunga sosta per i Mondiali in Qatar.

Cremonese-Milan: Pioli prepara un cambio in attacco

La squadra di Pioli non può sbagliare contro la Cremonese per rimanere in scia del Napoli (attualmente a +6 in classifica). Nonostante questo, l’allenatore rossonero sta pensando ad un paio di cambi di formazione, anche in vista della partita di domenica contro la Fiorentina.

Cremonese Milan

Tornano titolari Ballo-Touré al posto dello squalificato Theo Hernandez e Kjaer al centro della difesa al posto di Gabbia, ma c’è di più.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Pioli sarebbe pronto a concedere un turno di riposo anche al suo uomo più importante, Rafa Leao. Pronto al suo posto Rebic, che si candida dunque ad una maglia da titolare.

Di seguito la probabile formazione dei rossoneri:

MILAN (4-3-1-2): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Ballo-Toure; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim, Rebic; Origi. All. Pioli