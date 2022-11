Sei qui: Home » Copertina » Pioli in conferenza: “Loro daranno il massimo”, poi il parere su Conte

Mister Stefano Pioli, alla vigilia di Cremonese-Milan, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani. Il tecnico parmense ha poi detto la sua sul sorteggio di Champions League, dove i rossoneri hanno pescato il Tottenham.

Queste le parole di mister Pioli:

“Le partite si preparano con una strategia, noi dobbiamo giocare come sappiamo fare a prescindere dagli episodi del match. Troveremo un avversario che darà il massimo, dobbiamo rimanere attaccati al Napoli e chiudere bene queste due partite prima della sosta”.

“Squadre imbattibili non esistono, sappiamo le qualità dell’avversario, ma se siamo arrivati agli ottavi e se abbiamo vinto lo Scudetto possiamo giocarcela per passare il turno. Contro le squadre inglese il Milan non ha un ottimo storico. Conte è un grande allenatore che porta mentalità, ha vinto ovunque è stato, ci sono ottimi singoli che conoscono il campionato italiano e il Milan”.

“Tutti noi ci auguriamo che Zlatan possa tornare, il recupero sta procedendo bene, ora dobbiamo pensare al presente è un momento troppo importante della stagione”.

“L’allenamento di oggi pomeriggio sarà importante per capire le condizioni dei miei giocatori. Non è la quantità dei minuti importante ma la qualità“.