Dal Salisburgo al Milan, Maldini prenota l’attaccante: fissato il prezzo

Il Milan pensa in grande e ha intenzione di fare un bel regalo ai propri tifosi la prossima estate. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Paolo Maldini sarebbe calcisticamente innamorato dell’attaccante del Salisburgo Noah Okafor che, tra l’altro, segnò ai rossoneri nel primo impegno di Champions League giocato in Austria.

Lo svizzero è stato messo nel mirino da diversi club europei facendo lievitare così il suo prezzo: il Salisburgo chiede infatti ben 35 milioni per lasciarlo partire. Ci sono già stati dei contatti tra la dirigenza del Diavolo e il suo entourage, con lo stesso calciatore che ha apprezzato molto l’interesse del club di via Aldo Rossi tant’è da chiedere ai suoi agenti di approfondire i discorsi.

Okafor

Le intenzioni di alzare l’asticella ci sono tutte. Okafor rappresenterebbe un colpo importante che andrebbe ad aumentare notevolmente la qualità offensiva del Milan, nella speranza che non debba un giorno prendere il posto di Rafael Leao che non ha ancora trovato un accordo per rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2024.