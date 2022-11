Dall’Atalanta al Milan, Maldini studia il colpo di mercato!

Il Milan continua nella ricerca di un nuovo secondo portiere in vista della prossima stagione. Con tutta probabilità, infatti, Ciprian Tatarusanu lascerà i rossoneri a fine stagione.

Nonostante le tante partite giocate quest’anno, complice il lungo infortunio di Maignan, il portiere rumeno difficilmente rinnoverà il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Mercato Milan: si lavora per bloccare Sportiello

La dirigenza è già a lavoro per trovare un suo possibile sostituto. Nelle scorse settimane più volte sono stati fatti i nomi di due portieri in particolare: Terracciano e Sportiello, entrambi in scadenza con le rispettive squadre il 30 giugno 2023.

Sportiello Milan Atalanta

In serata sono arrivate importanti conferme su Sportiello. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il Milan si starebbe muovendo concretamente per bloccare l’estremo difensore dell’Atalanta per la prossima stagione.

Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra la dirigenza rossonera e gli agenti del giocatore. Nonostante Sportiello abbia già diverse offerte, Maldini e Massara sarebbero fiduciosi di riuscire a raggiungere un accordo.