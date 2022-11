Arriva l’ufficialità: le date della nuova stagione di Serie A

La stagione 2022/2023 non è ancora conclusa, anzi. Inoltre, in questo momento è anche in pausa per via del Mondiale che si sta giocando in Qatar.

Eppure la Lega Serie A ha già deciso le date del prossimo campionato. Infatti, sono state rese note le date della stagione 2023/2024 che comincerà il 20 agosto e finirà il 26 maggio.

Lega Serie A: rese note le date della stagione 2023/2024

Tramite una nota ufficiale, la Lega Serie A, , ha confermato le date della nuova stagione di Serie A 2023/2024.

“A seguito della delibera del Consiglio di Lega del 14 novembre 2022, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che il Campionato di Serie A TIM 2023/2024 avrà inizio domenica 20 agosto 2023 e si concluderà domenica 26 maggio 2024”, si legge.

La decisione è stata presa considerando anche che il 14 Giugno del 2024 inizierà Euro 2024 che avrà luogo in Germania, dopo quello itinerante di Euro 2020 (quando in realtà si è giocato nel 2021).

Rispetto all’attuale campionato, dunque, il prossimo inizierà con leggero ritardo. La fine, invece, è fissata con un po’ anticipo, visto l’Europeo summenzionato.