Ag. De Ketelaere: “Tanta attenzione dai media”, poi il commento sul paragone con Kakà

Nella sessione di mercato estiva il Milan ha puntato fortissimo su Charles De Ketelaere, acquistato per 32 milioni di euro dal Bruges.

Il belga è riuscito a strappare una convocazione per i Mondiali in Qatar, nonostante fino a questo momento non sia ancora riuscito a mostrare le sue reali potenzialità con la maglia del Milan.

Con i rossoneri, infatti, il classe 2001 ha già 18 presenze all’attivo, molte delle quali però da subentrato (ha giocato soltanto 798′ in totale) e, soprattutto, senza ancora trovare la via della rete.

Ag. De Ketelaere: “Paragone con Kakà evitabile”

Tom de Mul, agente del talento belga, ha parlato oggi del proprio pupillo ai microfoni di Sjotcast Podcast. Di seguito quanto evidenziato:

“Charles sta vivendo delle difficoltà, che sono comunque normali: bisogna dargli tempo.

FOTO: Getty – De Ketelaere Milan

Il primo anno in una grande squadra come il Milan può essere fatto di alti e bassi. Le grandi aspettative createsi svolgono un ruolo importante, visto che dai media c’è molta attenzione.

Lui ma sta lavorando per migliorare, pensa solo a questo. Forse sarebbe stato meglio evitare il paragone con Kakà. In ogni caso Pioli e la società gli stanno dando fiducia e sono sereni”.