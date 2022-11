De Ketelaere guarda al futuro: “Devo migliorare molto, De Bruyne fonte di ispirazione”

Charles De Ketelaere, impegnato con il Belgio al Mondiale, ha rilasciato un’intervista alla tv della federazione belga.

Il giovane trequartista ha spiegato il suo trasferimento estivo al Milan: “Per me è un grande passo, ma devo ancora migliorare, però sono felice della mia scelta. A livello calcistico devo ancora crescere sotto tanti aspetti. Sono tanti i fattori da considerare e io sono davvero contento di essere come sono”.

Inoltre sulla città di Milano ha aggiuto: “Non l’ho ancora visitata, non sono qui per fare il turista. L’atmosfera comunque mi piace anche soltanto in auto mentre guido”.

De Ketelaere, Milan

De Ketelaere: “Mondiale è il sogno da bambino”

Inoltre il giovane trequartista del Milan e della nazionalità belga ha parlato del Mondiale che partirà tra qualche giorno: “Giocare con il Belgio era il mio sogno da bambino e sono contento di averlo realizzato già così giovane. Siamo fortunati perché abbiamo tante stelle mondiali e noi giovani cerchiamo di imparare qualcosa. So che per arrivarci si deve passare dalle prestazioni con il club, ma io proverò in ogni caso a dare il mio contributo, perché la cosa più importante è aiutare la squadra“

Infine ha concluso parlando del suo idolo Kevin De Bruyne: “L’ho sempre ammirato, per la sua eleganza e come gioca a calcio. Fa sembrare tutto facile”