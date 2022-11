L’ex giocatore dell’Inter duro su De Ketelaere: “Non ho capito che giocatore è!”

Periodo abbastanza complicato per i rossoneri che, nelle ultime tre partite, hanno offerto prestazioni davvero al di sotto delle loro potenzialità.

La sconfitta con il Torino, la vittoria sudata a stento con lo Spezia e il pareggio di Cremona sono un chiaro di segnale di stanchezza e la sosta per i Mondiali arriva proprio al momento giusto.

Una delle più grandi delusioni di questo inizio di stagione è sicuramente Charles De Ketelaere.

Milan De Ketelaere Tardelli

Il peso della cifra spesa da Paolo Maldini sembrano essere un macigni troppo grande da sopportare per l’ex Bruges, che non sta riuscendo ad esprimersi al migliore dei modi.

Intanto di lui ha parlato l’ex stella di Inter e Juventus Marco Tardelli a Rai Sport.

Queste le sue parole: “Il pareggio del Milan? L’assenza di Giroud ha pesato molto, con lui sarebbe stato diverso. E poi non crescono i giocatori che hanno preso: hanno puntato su calciatori giovani come De Ketelaere, ma non è ancora venuto fuori e non si è capito che tipo di giocatore è…”.