Del Piero fiducioso su Leao: “Solo così può diventare un attaccante formidabile”

Il poker calato ieri sera contro il Salisburgo ha spedito il Milan dritto agli ottavi di Champions League.

La squadra di Pioli, dopo il successo europeo, attende ora di scoprire chi sarà il suo prossimo avversario durante i sorteggi del prossimo lunedì 7 novembre a Nyon.

Intanto, per il terzultimo turno di campionato prima della sosta per il Mondiale, i rossoneri hanno avviato la preparazione per la gara di sabato contro lo Spezia, che si giocherà a San Siro alle 20:45.

Leao Giroud Champions

Le parole di Del Piero su Leao: il consiglio dell’ex bianconero

Protagonista indiscusso di questa e della passata stagione del Milan, Rafael Leao è diventato ormai un giocatore imprescindibile tra le fila rossonere.

Su di lui e sulle sue prestazioni ha espresso un parere anche l’ex campione bianconero Alessandro Del Piero, che ai microfoni di Sky Sport ha detto: “È quello che ha cambio di passo e ha le potenzialità per fare tanto. È ancora in una fase di crescita e maturazione. Quando riuscirà ad avere una continuità maggiore anche in partite internazionali staremo parlando di un attaccante formidabile“.

Gabriella Ricci