Di Marzio sul rinnovo di Pioli: “Operazione perfetta per un motivo”

Meno di una settimana fa, all’indomani della sconfitta contro il Torino, Stefano Pioli e il Milan hanno annunciato il prolungamento di contratto del tecnico, che si è legato al club per altri due anni, fino al 2025, con un adeguamento dello stipendio a 4,1 milioni di euro più bonus.

“Firmare il rinnovo con il Milan è emozionante: è quello che volevo e desideravo, per questo ringrazio la società. Il prolungamento mi dà maggiore carica. Quando sono entrato a Milanello ho avvertito sensazioni positive, l’energia e il talento giusto per costruire qualcosa di importante” ha detto l’allenatore toscano subito dopo la firma sul rinnovo, visibilmente felice di continuare la sua avventura in rossonero.

Milan Salisburgo Pioli

“Il nostro percorso è in pieno sviluppo, vogliamo essere ambiziosi. Adesso sappiamo quanto è bello vincere e quanto lavoro c’è dietro una vittoria. Dobbiamo quasi essere ossessionati dall’ambizione” ha anche detto, facendo intendere che tanto lui quanto la squadra sono concentrati sulla vittoria come unico risultato possibile.

Di Marzio commenta il rinnovo di Pioli: “Operazione che lancia un segnale”

Intervenuto a Sky Sport 24, anche l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha commentato il rinnovo di Stefano Pioli, definendola come ‘un’operazione perfetta‘: “Aver rinnovato il contratto a Pioli dopo la sconfitta di Torino e prima della partita di Champions è stata un’operazione perfetta, chirurgica per dare un segnale e per far capire la posizione della società. Una tempistica perfetta, dopo una sconfitta, tac! Arriva il rinnovo“.

Gabriella Ricci