“Difesa a tre contro la Cremonese?”: la spiegazione di Pioli!

Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni di Dazn, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima dell’inizio di Cremonese-Milan, match valido per la 14esima giornata di Serie A.

Dopo la vittoria in extremis arrivata contro lo Spezia, i rossoneri non possono permettersi passi falsi per continuare ad inseguire il Napoli, capolista. Pioli lo sa: non bisognerà sottovalutare l’avversario, l’ha ribadito più volte.

Queste le sue dichiarazioni:

“Bisogna essere continui ed approcciare bene. Dobbiamo portare avanti il nostro modo di stare in campo ed attaccare. Pronti ad approfittare di qualsiasi situazione”

Difesa a 3? Sentite la risposta di Pioli

“Sì, l’abbiamo già fatta varie volte. Sono in grado di darci una mano anche in fase di costruzione”.

Il suo unico gol in Serie A l’ha fatto qui, che emozioni sta provando? “Non ci sto pensando, stasera sappiamo quanto importante e arrivare alla sosta con più punti possibile sarebbe molto utile”.

Questo l’undici titolare scelto da Pioli stasera:

MILAN(4231): Tatarusanu; Thiaw, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Rebic; Origi.