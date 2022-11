Milan, situazione esterno destro: Maldini mette gli occhi su un talento del Rennes

Il calciomercato è quasi alle porte. Paolo Maldini e Ricky Massara cominciano a riflettere sulla situazione esterno destro su cui hanno già meditato tanto questa estate, prima di confermare definitivamente Junior Messias e Alexis Saelemaekers.

Milan, fari puntati su Doku

La pista che porta ad Hakim Ziyech è apertissima, con il prezzo che oramai è dimezzato e il laterale del Chelsea che ha aperto al prestito. Tuttavia, l’esterno del Marocco non è l’unico profilo osservato dalla coppia di dirigenti rossonera. Il nuovo nome sulla lista è Jérémy Doku.

Jérémy Doku, Rennes

Doku è un esterno destro classe 2002 in forza al Rennes, squadra che occupa la terza posizione della Ligue 1 in Francia. Il giovane belga è stato proposto al Milan nelle ultime ore, come riportato da Calciomercato.com.

I numeri di Doku con il Rennes

L’anno scorso si è messo in mostra proprio contro l’Italia agli Europei. Quest’anno non ha ancora trovato la via del gol nelle sue 10 presenze stagionali, ma la convocazione al Mondiale in Qatar conferma il futuro brillante di questo giocatore.