Esultanza Giroud, l’attaccante svela il perché della lettera “A”

Il Milan è agli ottavi di Champions League e l’eroe di questa serata è stato sicuramente Olivier Giroud, che ha parlato così ai microfoni di Prime Video:

“Serata perfetta? Sì, per me, per la squadra. Sono contento e orgoglioso di questo spirito di squadra che abbiamo avuto oggi. Volevamo fare una grande partita e l’abbiamo fatta”.

Giroud: “L’anno scorso? Girone della morte”

“L’anno scorso eravamo nel girone della morte. È stata una bella esperienza ma eravamo frustrati. Quest’anno era uno dei principali obiettivi della squadra. Ora dobbiamo concentrarci sulla Serie A. Dobbiamo farlo per i tifosi”.

Olivier Giroud, Milan

“Potevamo fare più gol nel primo tempo. Ma abbiamo cominciato benissimo il secondo tempo con il gol di Rade e abbiamo chiuso la partita”.

Giroud e l’esultanza per Saelemaekers

“L’esultanza con la A? È dedicata ad Alexis Saelemaekers. Gli ho detto che avrei dedicato un gol ma non ho segnato molto nell’ultimo periodo”.

Una notte da ricordare sia per il francese che per il resto della squadra, che ha giocato una gara eccezionale.

Vittorio Assenza