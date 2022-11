Ibrahimovic sbarca su Netflix: succederà domani!

Aldilà del campo, dove il Milan stasera dovrà affrontare la Cremonese, un giocatore dei rossoneri sarà protagonista su Netflix. Domani, infatti, uscirà il film animato di Zlatan Ibrahimovic, che vedrà lo stesso svedese doppiatore del suo personaggio.

Si tratta di una vera e propria collaborazione tra il campione rossonero e la nota piattaforma di streaming con Ibrahimovic protagonista delle vicende del film animato, che si chiamerà: “The football soccer movie“.

Film Ibrahimovic Netflix

Il gigante svedese è fermo ai box da qualche mese e a partire dal 2023 potrà tornare a giganteggiare in campo, a regalarci perle e soprattutto a regalare vittorie al Milan come solo lui riesce. Di sicuro Olivier Giroud non sta facendo rimpiangere l’infortunio dello svedese. Contro lo Spezia, a San Siro, si è reso protagonista di una splendida acrobazia.

Il Milan, stasera, affronterà la Cremonese. I rossoneri non devono e non devono sbagliare, cercando di sfruttare le occasioni. Turno di riposo per Rafael Leao, che verrà sostituito da Ante Rebic.