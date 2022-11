Milan, via Leao? Maldini ha già pronto il sostituto: costa 50 milioni!

C’è un giocatore che fatto impazzire Maldini e Massara in questa prima giornata della fase a gironi dei Mondiali. Si chiama Cody Gakpo, che oggi torna in campo con l’Olanda.

Nella prima partita, semplicemente, è stato decisivo: trequartista per Van Gaal, molto libero di portare la sua arte per il campo. Il primo gol arancione è stato suo. Sarebbe il giocatore ideale per il Milan a sinistra, ancora più che al centro: nel Psv gioca lì.

Sarebbe quindi un grande sostituto nel caso in cui Rafa Leao andasse in Premier. Il suo contratto scade nel 2026 e c’è il caso che, per una trattativa, non si parta da meno di 50 milioni. Una cifra abbastanza alta, ma che i rossoneri sarebbero disposti ad investire per sostituire il loro giocatore di punta.

Gakpo Olanda Milan

In estate ci avevano pensato lo United e il Southampton, tra le altre: i rossi sono andati su Antony, i Saints non hanno concluso. Altre squadre dalla Premier stanno chiedendo informazioni agli agenti: la concorrenza è agguerrita.

Intanto, Gakpo pensa a fare bene con la sua Nazionale e, nel caso in cui dovesse risultare ulteriormente decisivo, il suo costo potrebbe decisamente lievitare.