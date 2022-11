Gazidis saluta il Milan: “Quattro anni meravigliosi, mi hanno salvato la vita”

Tramite un comunicato ufficiale, l’AC Milan ha reso noto che il contratto del CEO Ivan Gazidis terminerà il 5 dicembre 2022, concludendo quindi la sua quadriennale esperienza con i rossoneri.

Nel comunicato della società si legge quanto segue, a partire dal commento del Presidente Scaroni:

“A nome di tutti coloro che sono legati al Milan vorrei ringraziare di cuore Ivan per la sua passione e dedizione, ma soprattutto per il significativo contributo che ha dato al nostro Club, rappresentando e diffondendo i valori fondamentali che ci contraddistinguono.

Come ho detto durante la nostra recente Assemblea degli Azionisti, è molto facile essere il Presidente di una società che ha un Amministratore Delegato con le qualità di Ivan. Gli auguraro un periodo di meritato relax con la sua famiglia e ogni successo per il suo prossimo capitolo professionale” – ha terminato Scaroni.

Addio Gazidis: “Guarderò il Milan come un tifoso innamorato”

Immancabili, ovviamente, anche le dichiarazioni del diretto interessato:

“Lascerò il Milan dopo quattro anni meravigliosi e sfidanti. Devo moltissimo a questo Club, alla sua gente, ai suoi tifosi e a questa città: sono convinto mi abbiano letteralmente salvato la vita.

“Se il Milan di oggi è in una posizione migliore rispetto a quando sono arrivato, è interamente dovuto al lavoro di tutte le persone che mi hanno circondato […].

FOTO: Getty – Milan Gazidis

Non ho dubbi che questi valori fondanti, portati avanti da tutte le persone del Club, spingeranno il Milan verso nuovi traguardi negli anni a venire.

Infine, vorrei mandare un ringraziamento speciale ai nostri fan. […] Conserverò per sempre nel cuore come mi hanno sorretto durante la mia malattia. Si meritano molto. A breve lascerò la mia responsabilità nel Club, ma il Club rimarrà sempre dentro di me“, ha poi concluso Gazidis, che tramite il profilo twitter ufficiale della società ha anche aggiunto:

“D’ora in poi guarderò giocare il Milan come un tifoso innamorato, come uno di voi, per sempre“.