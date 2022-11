Marchisio su Giroud: “In questo modo aiuta i compagni”

L’ex calciatore della Juventus e della nazionale italiana Claudio Marchisio, ai microfoni di Rai 2, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Olivier Giroud.

L’opinionista ha esaltato le doti dell’attaccante del Milan, definendolo importante sia in zona gol che per il resto dei compagni con i suoi movimenti verso la zona centrale del campo. Elementi che sta fornendo anche alla formazione transalpina in questa prima fase del Mondiale qatariota.

Olivier Giroud Mondiale

In forma

A 37 anni Giroud sta vivendo una seconda giovinezza, in campionato vola con il Milan e in questo Mondiale dopo aver siglato una doppietta all’esordio ha offerto una buona prestazione anche in Francia Danimarca. E nel frattempo la nazionale ha già raggiunto gli ottavi di finale della competizione.

Giroud, un giocatore importante

Queste le parole di Claudio Marchisio sull’attaccante francese:

“È un giocatore importante per ogni squadra, perché segna e lascia spazi ai giocatori sulle fasce, come Mbappé, Dembele e Theo Hernandez che, poi, lanciano palloni per questo grande centravanti”.