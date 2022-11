Ibra fantastico su Giroud: elogio da applausi al compagno di squadra

Zlatan Ibrahimovic, come molti appassionati di calcio, sta seguendo i mondiali da lontano, complice l”infortunio e soprattutto la mancata convocazione anche della Svezia.

Mentre è alle prese con la riabilitazione dall’infortunio, e dalla conseguente operazione, l’attaccante svedese continua ad allenarsi per farsi trovare pronto già a gennaio per mister Stefano Pioli.

Ibra su Giroud – L’elogio

Zlatan Ibrahimovic in una recente intervista per 433 ha chiarito sin dasubito quale sia il suo giocatore preferito attualmente impegnato al Mondiale in Qatar:

“Chi sarà il miglior giocatore? Olivier Giroud. Chi sarà il miglior attaccante? Olivier Giroud. Chi ci sorprenderà? Sostengo il mio amico Olivier Giroud. Chi sarà il più grande talento del torneo? Olivier Giroud perché è ancora giovane, e se dico che è giovane, lo sono anch’io”.

Ibra su Giroud

Ibra su Giroud – Il record

Olivier Giroud nell’ultima partita contro l’Australia è riuscito a raggiungere con 51 goal Tierry Henry come miglior marcatore della storia della nazionale francese grazie ad una doppietta.

L’attaccante del Milan sicuramente è pronto per poter tentare il sorpasso della leggenda ex Arsenal per puntare alla vetta della statistica in solitaria.

Giacomo Pio Impastato