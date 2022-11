Ibrahimovic ricorda Raiola: “Mino mi mancherà per tutta la vita”

Questa sera c’era un “conduttore” d’eccezione a Striscia la Notizia. Come annunciato negli scorsi giorni, infatti, Zlatan Ibrahimovic è stato ospite della trasmissione in onda su Canale 5.

Il campione del Milan, in attesa di tornare in campo dopo il lungo stop per l’infortunio al ginocchio, ha presentato in diretta una nuova edizione del suo libro “Adrenalina”, aggiornato con nuovi capitoli tra i quali quello sulla vittoria dello scudetto con i rossoneri e quello su Mino Raiola, suo agente e grande amico venuto a mancare negli scorsi mesi.

Ibrahimovic Raiola Striscia la Notizia

Ibrahimovic su Raiola: “Mi mancherà per tutta la vita”

Queste le parole del fuoriclasse svedese a Striscia la Notizia, parlando della nuova edizione del suo libro:

“Qual è il capitolo che mi piace di più? Il capitolo in cui si parla di Mino. È stato troppo importante per me. Ancora oggi mi manca e mi mancherà per tutta la vita”.

“Cos’è per me la famiglia? Per me la famiglia è tutto. È una cosa che ti protegge e una grande responsabilità: quando hai figli diventi un uomo, perché hai la responsabilità su altre vite“.