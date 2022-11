Infortunio Ibra, ci sono novità sul rientro: la notizia

Filtrano novità da Milanello sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic che lasciano ben sperare i tifosi per il suo ritorno in campo.

L’attaccante è ancora alle prese con il recupero di forma dopo l’intervento al ginocchio sinistro avvenuto al termine della scorsa stagione. Un infortunio piuttosto grave che, senza alcun dubbio, lo avrebbe tenuto fuori per la prima parte di stagione, come, difatti, è poi accaduto.

Ibrahimovic Rientro Tournée Dubai

Ibrahimovic vuole partecipare alla tournée di Dubai: le ultime verso il ritorno in campo

Dopo aver lasciato il segno nelle ultime partite della scorsa stagione, cruciali per il trionfo finale in Serie A, lo svedese non ha ancora potuto disputare neanche un minuto da campione d’Italia al fianco dei propri compagni in questo avvio di campionato, ma è convinto di poter tornare ancora utile alla causa rossonera.

Ragion per cui, secondo quanto riportato dal Corriere dalla Sera, Ibrahimovic è fortemente intenzionato a partecipare alla tournée del Milan a Dubai, prevista tra l’11 e il 20 dicembre.

Per lui, si tratterebbe infatti di un’ottima occasione per aumentare progressivamente il carico di lavoro, così da poter ricominciare ad allenarsi nuovamente in gruppo e, magari, persino rientrare tra i convocati di Stefano Pioli già per la prima partita di campionato al rientro della sosta, ovvero la trasferta del 4 gennaio all’Arechi contro la Salernitana.

Ruggero Gambino