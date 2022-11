Sei qui: Home » News » Ibrahimovic non perde le speranze per lo scudetto: l’ha detto in diretta!

Zlatan Ibrahimovic, ospite dei Globe Soccer Awards, importante premiazione internazionale che premia i migliori addetti ai lavori del mondo calcistico a partire dai dirigenti fino ai giornalisti.

Ibrahimovic – Dichiarazioni

Ecco le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic ai Globe Soccer Awards per Sky Sport:

“Tanta voglia di tornare. Sto meglio, lavoro. Il premio è importante perché io sono qua (e ride). Questo campionato è un po’ differente, la prima parte non potevo esserci. La squadra è cresciuta tanto. Il Napoli sta facendo meglio, per questo la classifica è così. La seconda parte è più importante della prima. Scudetto? Perché non dobbiamo crederci, il calcio è così. In Champions è tutto aperto, non c’è un favorito. Maldini e Massara hanno fatto un grandissimo lavoro, stanno crescendo con la squadra e con il club. Il club è nelle nuove mani ma tutti stiamo facendo un grande lavoro”.

Globe Soccer Awards – Maldini e Massara candidati

Candidati per il premio di Migliore direttore sportivo della passata stagione anche Paolo Maldini e Ricky Massara grazie allo Scudetto vinto anche per le loro mosse di mercato nei vari anni.

Candidato anche Stefano Pioli come Miglior allenatore.

Giacomo Pio Impastato