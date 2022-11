“Impossibile comunicare tra Pioli e i calciatori”: l’annuncio da bordocampo

Sta andando in scena in questi istanti la partita tra Milan e Salisburgo, sfida valida per l’ultima giornata del girone di Champions League e match fondamentale per decretare quale squadra sarà ad approdare agli ottavi di finale della competizione.

Il Milan di Stefano Pioli è subito riuscito a portarsi in vantaggio al 14′ del primo tempo grazie alla rete del solito Olivier Giroud sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Sandro Tonali.

Alla rete del francese, ovviamente, tutto San Siro è esploso tra festeggiamenti e cori per il bomber ex Chelsea. A dare ulteriore conferma dell’incredibile spinta dei supporters rossoneri, ci ha pensato l’inviato a bordocampo di Prime Video, Alessandro Alciato. Queste le sue parole pochi istanti dopo la rete del Diavolo:

“Per Stefano Pioli in questo momento è impossibile sentire i giocatori e per i giocatori è impossibile sentire il tecnico rossonero. Chissà che Ibra, Calabria e gli altri compagni al momento indisponibili non facciano invasione alla fine. Attualmente il fuoriclasse svedese è quasi un allenatore in più“.