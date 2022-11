Infortunio Maignan, spunta il retroscena: “Sono andati contro i protocolli del Milan!”

Il recupero di Mike Maignan procede senza sosta. Il portiere, che non prenderà parte al Mondiale per il problema al polpaccio sinistro, sfrutterà al massimo questa sosta per tornare ai massimi livelli.

Maignan ha deciso di accorciarsi le ferie pur di recuperare: i compagni torneranno a Milanello il 2 dicembre, lui sarà già lì. A quel punto insieme allo staff valuteranno la situazione e il punto sul suo recupero.

Nel frattempo dalla Francia spunta un retroscena incredibile sulla gestione del suo infortunio. Secondo quanto riportato da Romain Molina, durante il ritiro con la sua Nazionale, Maignan sarebbe stato obbligato dallo staff medico ad andare contro il protocollo del Milan.

Queste le sue dichiarazioni:

Maignan

Infortunio Maignan, dalla Francia: “Sbagliata gestione in Nazionale!”

“I giocatori francesi non hanno fiducia nei protocolli di recupero dagli infortuni del dottor Franck Le Gall da tempo. Il dottor Le Gall aveva chiesto a Maignan sforzi (salti e non solo) andando contro il protocollo di recupero fissato dal Milan per il suo rientro.

“C’è una vera e propria sfiducia dei giocatori nei confronti dello staff medico della Francia, in particolare sui protocolli di recupero. Sono passati anni e il problema non è mai stato risolto”.