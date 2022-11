Infortunio con il Milan, salta il Mondiale: “Sono devastato”

Poco fa è arrivata la notizia che Ante Rebic non parteciperà ai Mondiali con la sua Croazia, dato che il CT croato ha deciso di escludere l’attaccante rossonero dall’elenco dei 26 che voleranno in Qatar.

Rebic non sarà però l’unico a dover rinunciare all’appuntamento con la Coppa del Mondo, senz’altro la competizione più attesa e bramata da ogni giocatore.

Il Mondiale partirà tra esattamente 11 giorni, con la sfida tra il Qatar padrone di casa e l’Ecuador. Tra le big, l’Inghilterra farà il suo esordio il giorno dopo, lunedì 21 alle 14, ma non potrà contare su una pedina importante.

Reece James salta il Mondiale: fatale l’infortunio contro il Milan

La Nazionale dei Tre Leoni aprirà la sua campagna contro l’Iran, senza però l’apporto di Reece James.

Per il terzino del Chelsea, infatti, è risultato fatale l’infortunio al ginocchio subito contro il Milan, nella sfida di Champions League dello scorso 11 ottobre.

FOTO: Getty – Reece James Chelsea

“Sono devastato“, esordisce l’inglese con una lettera sui propri canali social. “Quando mi sono infortunato al ginocchio sapevo arrivare al Mondiale sarebbe stato difficile, ma ho sempre creduto che fosse possibile”.

Prosegue poi James: “Ho lavorato più duramente di quanto avrei mai pensato per dare a me stesso le migliori possibilità di andare in Qatar: credevo davvero di poter aiutare la squadra. Era un rischio che avrei voluto correre. Buona fortuna ragazzi, tornerò presto”.