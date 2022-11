Infortunio Tonali, svelate le condizioni del centrocampista rossonero

Arrivano le prime conferme sulle condizioni di Sandro Tonali dopo il colpo alla testa rimediato ieri sera durante l’amichevole tra Albania e Italia.

Nello spavento generale, il centrocampista rossonero ha dovuto lasciare il campo in barella intorno alla fine del primo tempo a seguito di una brutta caduta in un contrasto di gioco. Lo staff medico azzurro e lo stesso CT Roberto Mancini hanno prontamente rassicurato i tifosi al termine della partita.

Infortunio Tonali Condizioni

Successivamente, per scongiurare le peggiori ipotesi sull’entità dell’infortunio, il n°8 del Milan si è sottoposto in serata stessa a degli esami accertativi in una clinica privata. Questi, fortunatamente, secondo quanto riportato da Rai Sport, hanno dato esito negativo.

Nell’incidente, il centrocampista classe 2000 ha sbattuto anche la spalla, ma, anche qui, non dovrebbe aver riportato alcun infortunio. La conferma finale l’ha data poi lui stesso in un post pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram: “Sto bene. E sono fiero di far parte di questo gruppo. Di questa Italia”.

Solo un grande spavento, dunque, per Tonali e per i tifosi rossoneri, i quali temevano si potesse trattare di un lungo stop che avrebbe reso il centrocampista indisponibile per i prossimi impegni del Milan al rientro dalla sosta per i Mondiali in Qatar.

Ruggero Gambino