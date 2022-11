Italiano con molti rimpianti: “Potevamo vincerla”

Da poco tempo si è conclusa l’ultima giornata di campionato pre mondiale per il Milan di Pioli che è riuscito a strappare i tre punti grazie ad un autogol di Milenkovic causato dal cross di Aster Vranckx.

Subito dopo la partita Vincenzo Italiano, l’unico allenatore che parlerà stasera a causa di problemi personali di Pioli, ha parlato ai microfoni di DAZN.

Italiano Milan Fiorentina

Il tecnico ha in primis parlato della prestazione:

“Penso che avremmo potuto vincerla, nel primo tempo abbiamo fatto benissimo, nel secondo invece la partita si è aperta e abbiamo subito gol. Meritavamo di vincere e ci dispiace molto non riportare punti a casa dopo una prestazione del genere. Soprattutto se consideriamo che abbiamo preso gol all’ultimo.”

Poi l’allenatore ha parlato della possibilità di chiudere prima la partita o della possibilità di passare in vantaggio:

“Siamo venuti qua per giocare con personalità e per non concedere molto. Nel primo lo abbiamo fatto benissimo, nel secondo abbiamo fatto altri errori. Dobbiamo crescere. Abbiamo giocato contro la squadra più forte del campionato ed è normale concedere qualcosa, ma quando lo fanno anche loro bisogna approfittarne.”

Andrea Mariotti