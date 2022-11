Jaissle carica la sfida col Milan: “Come una finale!”, poi il commento su San Siro

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Salisburgo Matthias Jaissle ha parlato alla vigilia dell’ultima cruciale partita valida per il girone E di Champions League.

Il passaggio agli ottavi di finale è ancora tutto da decidere. Il Milan avrà a disposizione due risultati su tre: ai rossoneri basterà non perdere per ottenere la qualificazione.

Nonostante i ragazzi di Pioli siano favoriti sulla carta, Jaissle ha voluto mandare un segnale forte e chiaro.

Queste le sue dichiarazioni:

Jaissle Salisburgo Milan

Jaissle avverte il Milan: “Sarà una finale”

“Questa partita per noi vale come una finale e le finali vuoi vincerle. Siamo molto felici di vedere tanto entusiasmo e supporto da parte dei nostri tifosi. Anche a Stamford Bridge, insieme a loro, è stata una serata storica. Faremo di tutto per non deluderli”.

“San Siro è uno stadio leggendario”

“Anni fa ero qui per un torneo giovanile internazionale, abbiamo fatto un tour dello stadio. Già al tempo mi era sembrato gigantesco. Per me è uno stadio leggendario e non vedo l’ora di viverlo dal vivo.

L’anno scorso siamo riusciti a strappare la qualificazione, è stata una sensazione incredibile. Vogliamo rivivere queste emozioni anche domani“.