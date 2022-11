Sei qui: Home » Copertina » Kalulu carica il Milan: “Stasera per vincere dobbiamo essere bravi in un aspetto”

Tra pochi minuti Milan e Cremonese scenderanno in campo nell’anticipo del turno infrasettimanale, il penultimo match prima della sosta Mondiali.

Nel pre partita Pierre Kalulu è intervenuto ai microfoni di DAZN, presentando così l’insidiosa sfida che attende i rossoneri:

“Sappiamo che in questo tipo di partita l’avversario fa sempre di tutto per vincere nonostante la classifica. Possono metterci in difficoltà. Se riusciremo a chiudere prima la partita sarà più facile vincere”.

Kalulu: “La Cremonese gioca bene, dipenderà da noi”

Il giovane centrale francese, che questa sera partirà a sorpresa dalla panchina per fare spazio a Thiaw (alla prima da titolare) ha parlato anche ai microfoni di Milan TV. Queste le parole di Kalulu:

“Da terzino devi conoscere un po’ più con chi giochi, controllare il movimento e quello dei compagni. Poi più ci giochi più impari i movimenti difensivi”.

“Che partita mi aspetto? L’abbiamo studiata, nonostante il poco tempo a disposizione. La Cremonese gioca bene, ha idee chiare di gioco e non hanno avuto fortuna nelle ultime partite. Sta a noi trovare le trame giuste di gioco”.