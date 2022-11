Sei qui: Home » News » Kessie-Barça, separazione in arrivo: due pretendenti per l’ex Milan!

Negli ultimi anni il Milan ha subìto diverse perdite importanti a parametro 0 che oltre alla perdita in sé di alcuni veri e propri perni della squadra non hanno nemmeno portato un soldo alle casse del club quando ne avrebbero potuti portare molti.

L’ultima, ma sicuramente non la meno importante, è stata quella di Frank Kessié che ha lasciato Milanello in direzione Barcellona.

Il trasferimento però non ha portato nulla di buono, Frank infatti ha perso moltissimi minuti e quando ha giocato non è parso in palla e il Barça si è ritrovato con altro stipendio pesantissimo a gravare sulle casse del club.

L’esperienza spagnola dell’ivoriano è molto vicina all’essere conclusa e stando a quanto riportato da Sport, ci sono due pretendenti per l’ex “Presidente”.

Le due squadre sono entrambe inglesi e sembrano essere il Fulham che sarebbe disposto a spendere 22 milioni di euro e l”Aston Villa che sta cercando rinforzi ed è pronto a offrire 14 milioni di euro.

Il Barça non ha chiuso le porte alle due squadre e potrebbe invece spingere per una cessione che farebbe incassare dei soldi al club che si libererebbe inoltre di uno stipendio molto molto pesante.

Andrea Mariotti