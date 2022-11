Ritorno al Milan per Kessié? La risposta di Maldini

Kessié, uno degli artefici dello Scudetto conquistato lo scorso anno dai rossoneri, ha deciso di liberarsi a parametro 0 per firmare con il Barcellona.

Il centrocampista ivoriano ha definito quella del club blaugrana un’offerta irrinunciabile ma, i primi suoi mesi in Catalunya, non sono andati come previsto.

Kessié vuole tornare al Milan?

Kessié vorrebbe tornare al Milan, la risposta di Maldini

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’agente del calciatore Atangana ha mosso i primi passi per un clamoroso ritorno al Milan.

La risposta della società rossonera non si è fatta attendere: Paolo Maldini non ha nessuna intenzione di mettere sotto contratto il centrocampista ivoriano. Pesano come un macigno l’infinita trattativa per il rinnovo di contratto mai conclusa lo scorso anno e i rapporti inesistenti tra l’agente del giocatore ed il direttore tecnico del Milan.

Sicuramente Franck Kessié si aspettava di giocare con maggiore continuità nella sua nuova avventura. L’ex rossonero non ha fatto i conti però con la forte concorrenza presente nella zona nevralgica del campo della squadra allenata da Xavi.