Kjaer a sorpresa dopo la panchina con la Francia: le sue parole

Ha fatto sicuramente scalpore vedere Simon Kjaer in panchina contro la Francia, considerando l’importanza del capitano della nazionale danese nella formazione proprio della Danimarca.

Kjaer: “Ho avuto un dialogo con il ct”

Il centrale del Milan, al termine del match, ha commentato la scelta ai microfoni di alcuni media danesi:

“Non mi sento affatto a mio agio in panchina. Devo dirlo. Allo stesso tempo, è stata presa una decisione giusta. Ho avuto un buon dialogo col ct Hjulmand su questo. Ma è l’allenatore che dovrà prendere quella decisione, perché io non posso farcela da solo, anche se ho giocato e provato tanto. Ho sempre voglia di giocare, ma la coscia non è stata all’altezza e almeno non per 90 minuti. Ora devo tenerlo sotto controllo”.

Simon Kjaer, AC Milan

Tifosi rossoneri e danesi che dovranno sperare in un recupero lampo da parte di Kjaer, alle prese con un problema alla coscia come annunciato da lui stesso.

Australia-Danimarca in programma mercoledì

Mercoledì la Danimarca affronterà l’Australia alle ore 16 e la presenza del capitano danese è parecchio a rischio.