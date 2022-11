Danimarca, Kjaer a sorpresa: “Come ha fatto Cornelius a non segnare?”

Simon Kjaer, difensore del Milan e capitano della Danimarca, ha parlato del divieto di utilizzare la fascia “OneLove“:

“Devo stare attento a quello che dico, ma è assolutamente ridicolo che possa far scattare un cartellino giallo se uso una fascia da capitano, che abbiamo usato molte volte prima. Ma non scendiamo a compromessi con l’aspetto sportivo. Se avessi ricevuto un cartellino giallo e dopo cinque minuti avessi ricevuto un altro cartellino giallo, avrei penalizzato l’intera squadra. Non posso farlo in un Mondiale. Penso che sia ragionevole porre domande alla FIFA. È completamente ridicolo, dobbiamo stare in piedi e parlarne per dare una conseguenza sportiva all’uso della fascia da capitano, che abbiamo usato di recente contro Francia e Croazia. L’altro giorno abbiamo visto tutti la conferenza stampa con il presidente. E non ci può essere il minimo dubbio su cosa ne pensiamo tutti”.

Simon Kjaer, Milan

Il centrale danese ha poi parlato della gara contro la Tunisia, terminata per 0-0:

“Ci serve l’ultimo passaggio nell’ultimo terzo del campo. Abbiamo qualcosa su cui lavorare prima di incontrare la Francia sabato. Cornelius? Mi chiedo come ha fatto a non segnare”.