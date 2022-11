Krunic rivela: “Il mister lo fa spesso con me nelle partite importanti”

Grande prestazione del Milan contro il Salisburgo. Gli uomini di Pioli dominano gli austriaci a San Siro vincendo 4-0 grazie alla doppietta di Olivier Girourd ed ai gol di Rade Krunic e Junior Messias.

Il Diavolo, dunque, torna agli ottavi di finale di Champions League dopo 8 anni.

Rade Krunic, autore della seconda rete rossonera, ha parlato così ai microfoni di Prime Video dopo il match. Queste le parole del centrocampista del Milan:

“Sorpreso della scelta del mister? No, non ero sorpreso della mia titolarità perché il mister spesso mi chiama in causa nelle partite importanti. Forse oggi la sua decisione era dovuta al fatto che serviva un centrocampista in più in mezzo al campo.

Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo dominato per 90 minuti. Questa vittoria ci dà tanta fiducia dopo la brutta partita fatta nell’ultimo turno di campionato contro il Torino”.

Il centrocampista rossonero si è poi fermato a parlare anche ai microfoni di Milan Tv. Queste le sue parole:

Sul gol:

“È stata un’emozione unica segnare davanti ai nostri tifosi in Champions. Giocherò con più fiducia in me stesso”.

Sulle prossime partita:

“Da domani dobbiamo dimenticare questa partita e pensare con tutte le nostre forze allo Spezia”.

Sulla dedica dopo il gol:

“Era per Brahim. L’altra volta quando ha fatto gol lui doveva dedicarmelo ma non l’ha fatto perché era emozionato, io invece mi sono ricordato e gliel’ho dedicato comunque (ride, ndr)”.