La dirigenza del Milan in Qatar per un talento dell’Ajax: sfida alla Juventus!

Con la Serie A in pausa, a causa del Mondiale in Qatar, i dirigenti dei top club stanno muovendo i primi passi concreti in vista del calciomercato invernale.

Tra questi, anche il Milan, con Maldini e Massara, ha stilato una lista di nomi da seguire.

In base a quanto riportato dal Corriere dello Sport, gli occhi della società rossonera sono puntati su Mohammed Kudus dell’Ajax.

In Italia anche la Juventus è interessata al giovane trequartista classe 2000, entrambe le società saranno presenti in Qatar per seguirlo più da vicino.

Kudus sta disputando un’ottima stagione con l’Ajax, avendo siglato dieci gol, di cui quattro in Champions League, in ventuno presenze.

In Qatar sarà la stella, insieme ad Inaki Williams, del Ghana. Nel girone dovranno affrontare il Portogallo di Leao, la Corea del Sud di Son e l’Uruguay di Suarez e Valverde. Non sarà facile accedere agli ottavi di finale, dove con un eventuale secondo posto il probabile avversario sarebbe il Brasile di Neymar.