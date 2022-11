La rivelazione di Caressa: “Al Milan ho visto cose che mi sono piaciute poco”

Con il Mondiale a fare da padrone in questo strano periodo dell’anno è già tempo di resoconti per quello che è stato il primo scorcio di stagione. 15 partite in campionato e gironi di Champions League conclusi: arrivano i primi voti autorevoli per le varie squadre di Serie A.

A fare questo piccolo giochino è stato il telecronista Fabio Caressa che, sul proprio canale Youtube, ha dato una carrellata di voti alle squadre del massimo campionato italiano, spiegando anche i motivi che lo hanno portato ad avere quella valutazione.

Tra queste, ovviamente, c’è il Milan di Stefano Pioli, seconda in campionato e qualificata agli ottavi della Coppa dalle grandi orecchie.

Caressa Milan Serie A

Il presentatore di Sky Sport ha così commentato la prima parte di stagione dei rossoneri:

“Il Milan è andato benissimo in Champions League e secondo me era il vero obiettivo. In campionato secondo me nì, ogni tanto sì e ogni tanto no: ho visto delle cose che mi sono piaciute poco.

Un metro in meno, una chiusura in meno, un po’ di fame in meno, un po’ di appagamento in più. Personalmente però al Milan do 8,5, facendo la somma tra Champions e campionato, tra 8 e 8,5.”