Leao, in arrivo due offerte mostruose a gennaio: dalla Premier!

Ci sono due club fortemente interessati a Leao per gennaio. Entrambi vengono dalla Premier e avranno budget a sufficienza per provare a strappare il portoghese al Milan già nella prossima sessione di mercato. Si tratta di Chelsea e Manchester City.

In questo senso, la squadra londinese si è mossa molto prima: un dirigente ha parlato, alcuni mesi fa, direttamente con il calciatore. Secondo TMW, i Blues effettueranno una proposta di 120 milioni circa.

Leao, contropartite per arrivare al portoghese

Oppure, l’intenzione sarebbe quella di inserire giocatori graditi – uno di questi, non è un mistero, è Armando Broja, centravanti inglese di origini albanesi, valutato intorno ai 30 milioni.

Poi potrebbero esserci Pulisic o Ziyech, per abbassare la contropartita in denaro. Ma qui il Milan può avere il coltello dalla parte del manico e può tirare, seppur non troppo, perché c’è un altro club interessato.

Leao, non solo Chelsea: si inserisce anche il City

Oltre ai Blues, nfatti, ci sono gli Skyblues, che hanno venduto Raheem Sterling proprio al Chelsea e che di fatto non l’hanno sostituito. Anche loro porteranno una proposta interessante e potrebbero convincere Leao a suon di milioni.

Lo stipendio poi sarà commisurato al nuovo status: solitamente un calciatore guadagna il 10% netto di quanto è stato pagato per lui, quindi non è da escludere un ingaggio intorno ai 10 milioni di euro.